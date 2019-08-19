وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي "مايك بومبيو"

القاهرة – مصراوي:

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وذلك للتباحث حول مختلف أبعاد العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، فضلا عن الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي بيان لوزارة الخارجية، الإثنين، صرح المستشار احمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيريّن تطرقا خلال الاتصال إلى سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة في المجالات المختلفة، بما يعكس عمق واستراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين، وكذلك تم التأكيد على استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في مجال محاربة والقضاء على الإرهاب.

وأضاف حافظ بأن الوزيرين تبادلا الرؤى حول مختلف الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الوزير شكري على ضرورة التوصل إلى حل شامل لتلك القضية على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية.

كما تناول الاتصال الأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا، وتطورات الأوضاع في منطقة الخليج، حيث استعرض الوزير شكري الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن والتوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة حول كافة القضايا محل الاهتمام المشترك.