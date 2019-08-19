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باكستان تمدد مهمة قائد الاركان وسط توترات مع الهند

04:05 م الإثنين 19 أغسطس 2019
باكستان تمدد مهمة قائد الاركان وسط توترات مع الهند

رئيس اركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا

إسلام آباد- (د ب ا):

قالت باكستان اليوم الاثنين إنه سوف يتم تمديد فترة عمل رئيس الاركان قمر جاويد باجوا لمدة ثلاثة أعوام، لتنهى بذلك التكهنات حول من سوف يتولى أقوى المناصب في البلاد في ظل تصاعد التوترات مع الهند.

وقال مكتب رئيس الوزراء اليوم " تم تمديد عمل الجنرال قمر جاويد باجوا رئيسا للأركان لمدة ثلاثة أعوام بداية من موعد انتهاء فترته الحالية".

وكان من المقرر أن يتقاعد باجوا في نوفمبر المقبل عقب انتهاء فترته الحالية.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أنه تم اتخاذ القرار بناء على " المناخ الأمني الإقليمي".

وكان باجوا قد تولى منصب رئيس الاركان في باكستان في نوفمبر 2016، وكان رئيس الوزراء حين ذاك نواز شريف هو من اختاره.

ووصف المحلل في شؤون الدفاع فيدا خان الخطوة بأنها توفر استمرارية مطلوبة، خاصة في ضوء التطورات الأخيرة في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير وعملية السلام الأفغانية المستمرة.

باكستان الهند قمر جاويد باجوا إسلام آباد

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