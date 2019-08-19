تركيا تعزل 3 رؤساء بلديات بعد أشهر من انتخابهم .. وحزب الشعوب يصف الأمر بـ"الانقلاب"

أنقرة- (د ب أ):

استنكر حزب "الشعوب الديمقراطي" التركي الموالي للأكراد قيام الحكومة بعزل ثلاثة رؤساء بلديات في جنوب شرقي البلاد ينتمون للحزب، ووصف الأمر بأنه "انقلاب سياسي جديد"، وتعهد بألا تنجح مثل هذه الممارسات في إسكاته.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية عزل رؤساء بلديات ولايات ديار بكر وماردين ووان ذات الأغلبية الكردية لوجود تحقيقات بحقهم بتهم تتعلق بدعم الإرهاب. وكان تم انتخاب الولاة قبل خمسة أشهر فقط.

وقام الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين حكام لشغل مناصبهم بصورة مؤقتة.

وكان الولاة الثلاثة قد فازوا في الانتخابات التي جرت في 31 مارس الماضي بأغلبية واضحة، حيث فاز عدنان سلجوق مزراقلي برئاسة بلدية ديار بكر، وأحمد تورك ببلدية ماردين، وبديعة أوزغوكجه ببلدية وان.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن هناك قضايا منظورة بحق المسؤولين المعزولين وأنهم يواجهون فيها اتهامات بارتكاب جرائم مثل نشر دعاية إرهابية لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" أو الانتماء للمنظمة وتقديم الدعم لها.

ووصف حزب الشعوب بيان وزارة الداخلية بأنه "أكاذيب"، وقال :"هذا انقلاب سياسي جديد وواضح. كما أنه يشكل خطوة عدائية واضحة ضد الإرادة السياسية للشعب الكردي".

وكان أردوغان هدد قبل الانتخابات المحلية في مارس بعزل رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب إذا ما وُجهت لهم اتهامات على صلة بالإرهاب حتى إذا ما فازوا في الانتخابات.

وأعلنت وزارة الداخلية أيضا، عبر موقع تويتر، توقيف 418 شخصا في 29 ولاية للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني.

ومنذ محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016، قامت السلطات بعزل العشرات من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب وعينت مكانهم أشخاصا تثق فيهم، وذلك بزعم وجود صلات بين الحزب ومنظمة "حزب العمال الكردستاني" المحظورة.

وتقوم منظمة حزب العمال الكردستاني منذ سنوات بحملة تمرد ضد الدولة. وتصنف كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المنظمة على أنها إرهابية.

تجدر الإشارة إلى أن الآلاف من عناصر حزب الشعوب يقبعون في السجون للاشتباه في صلتهم بحزب العمال، ومن بينهم الرئيس المشترك السابق صلاح الدين دميرطاش الذي نافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي من محبسه.

وأكد حزب الشعوب :"هذه ليست مشكلة الحزب أو الشعب الكردي فقط، وإنما مشكلة عامة لكل الشعوب في تركيا وجميع القوى الديمقراطية ... لا تقفوا صامتين، فالبقاء صامتين يعني إعطاء الموافقة".

وعلق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو من حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، على عزل المسؤولين الثلاثة. وكتب على حسابه على موقع تويتر :"من المستحيل أن يكون لعزل رؤساء بلديات ديار بكر ووان وماردين صلة بالممارسات الديمقراطية ... تجاهل إرادة الشعب أمر غير مقبول".