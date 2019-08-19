ارتفع عدد قتلى الأمطار الموسمية في شمال الهند إلى 38

نيودلهي- (د ب أ):

ارتفع عدد قتلى الأمطار الموسمية الغزيرة في شمال الهند إلى 38 شخصا، اليوم الاثنين، في الوقت الذي أصدرت فيه العاصمة نيودلهي، تحذيرا من حدوث فيضانات وأمرت بإجلاء آلاف الأشخاص.

وقد لقي 18 شخصا حتفهم في ولاية هيماشال براديش الجبلية الواقعة في الشمال، بسبب الانهيارات الارضية، كما انهار جدار أمس الاحد.

وقال مسؤول في إدارة الكوارث يدعى برافين بهاردواج، عبر الهاتف من شيملا عاصمة الولاية: "ارتفع عدد القتلى إلى 25 اليوم الاثنين، مع صدور تحذير في خمس مناطق شهدت غلق جميع المدارس. وما زال هناك شخصان أيضا في عداد المفقودين."

وقد تأكد مقتل عشرة أشخاص إثر فيضان مفاجئ في نهر محلي بولاية أوتاراخاند المجاورة، وفي جبال الهيمالايا أيضًا. وأضاف مسؤولون حكوميون أن هناك 12 شخصا في عداد المفقودين.

وقد لقي ثلاثة أشخاص آخرين حتفهم في حوادث متعلقة بالأمطار في البنجاب، وهي ولاية أخرى تقع في شمال البلاد، بحسب ما ذكرته محطة "نيو دلهي تي في".

يذكر أن موسم الرياح الموسمية في الهند – الذي يستمر من يونيو وحتى سبتمبر - يجلب أمطارا تساعد في توفير دخل للمزارعين، ولكنها يمكن أن تتسبب في موت ودمار أيضا.