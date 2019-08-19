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    السعودية تبدأ تطبيق قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة ولي الأمر

    01:35 م الإثنين 19 أغسطس 2019
    السعودية تبدأ تطبيق قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة ولي الأمر

    جواز سفر

    الرياض- (د ب أ):

    أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين بدء تطبيق قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة ولي الأمر، إضافة إلى تمكين المتزوجين والمبتعثين والموظفين المشاركين في مهام رسمية في الخارج من السفر دون حاجة لموافقة ولي الأمر.

    وقالت المديرية العامة للجوازات السعودية ، في بيان اليوم إن "كل من تجاوز سن الـ21 عاما، من الرجال والنساء يحق له السفر دون موافقة ولي الأمر".

    واشارت إلى أنه يحتاج لموافقة ولي الأمر (سواء الأب أو الأم أو الأخ أو المذكورون في صك الورثة) كل من هم دون سن الـ21 عاما، ويمكنهم التفويض عبر خدمة "أبشر".

    ويعد قرار السماح للنساء باستخراج جوازات سفر ومغادرة البلاد دون اشتراط موافقة أولياء أمورهن الرجال، أحد أهم بنود الولاية المثيرة للجدل في السعودية.

    وزارة الداخلية السعودية الرياض السعودية تمكين المرأة من السفر

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