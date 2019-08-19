ترامب يبحث سرًا فرض حصار بحري على فنزويلا

واشنطن- (أ ش أ):

ذكر موقع (أكسيوس) الإخباري الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اقترح سرًا فرض حصار بحري على فنزويلا من خلال تمركز سفن بحرية حول فنزويلا لمنع السلع من دخول أو مغادرة البلاد عدة مرات.

وقال خمسة مسئولين حالين وسابقين في البيت الأبيض للموقع الأمريكي إن ترامب بحث فكرة فرض الحصار البحري منذ أكثر من عام ونصف، كما كرر طرح الفكرة منذ عدة أسابيع.

يذكر أن ترامب قال مطلع الشهر الجاري إنه يفكر في فرض حصار عندما سأله صحفي عما إذا كان يفكر في هذا الأمر، غير أنه لم يقدم تفاصيل بخصوص هذه المسألة .

وأكد أحد المسئولين أن الرئيس الأمريكي قال حرفيًا "يتعين علينا أن نُخرِج السفن ونفرض حصارًا بحريًا " .

ولم يرد البيت الأبيض على طلب بالتعليق على هذا الأمر، بحسب الموقع.

وسيشكل هذا الحصار تصاعدا كبيرا لجهود الإدارة الأمريكية بإجبار الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على التنحي عن منصبه، حسبما أوضح الموقع .

يذكر أن الولايات المتحدة اعترفت يناير الماضي بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو كرئيس مؤقت للبلاد، كما قال ترامب فبراير الماضي إن التدخل العسكري في فنزويلا يعد خيارًا مطروحًا .