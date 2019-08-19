إصابة العشرات في عدة تفجيرات بمدينة جلال أباد الأفغانية

كابول- (أ ش أ):

أكدت مصادر أفغانية مطلعة اليوم الاثنين إصابة 17 فردا على الأقل جراء عدة انفجارات هزت مدينة جلال أباد، عاصمة إقليم نانجرهار بشرق البلاد.

من جانبه، أعلن مكتب حاكم الإقليم - في بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - أن 6 قنابل انفجرت في مدينة جلال أباد في وقت سابق من اليوم، علاوة على ذلك قامت قوات الأمن باكتشاف وإبطال مفعول 6 قنابل أخرى في مناطق متفرقة من المدينة.

في الوقت ذاته، لم تعلن أية جماعة مسلحة مناهضة للحكومة الأفغانية مسئوليتها عن التفجيرات حتى الآن.