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    إصابة العشرات في عدة تفجيرات بمدينة جلال أباد الأفغانية

    01:06 م الإثنين 19 أغسطس 2019
    إصابة العشرات في عدة تفجيرات بمدينة جلال أباد الأفغانية

    تفجيرات -ارشيفية

    كابول- (أ ش أ):

    أكدت مصادر أفغانية مطلعة اليوم الاثنين إصابة 17 فردا على الأقل جراء عدة انفجارات هزت مدينة جلال أباد، عاصمة إقليم نانجرهار بشرق البلاد.

    من جانبه، أعلن مكتب حاكم الإقليم - في بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - أن 6 قنابل انفجرت في مدينة جلال أباد في وقت سابق من اليوم، علاوة على ذلك قامت قوات الأمن باكتشاف وإبطال مفعول 6 قنابل أخرى في مناطق متفرقة من المدينة.

    في الوقت ذاته، لم تعلن أية جماعة مسلحة مناهضة للحكومة الأفغانية مسئوليتها عن التفجيرات حتى الآن.

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    تفجيرات مدينة جلال أباد أفغانستان الارهاب

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