للمرة الثانية.. تأجيل جلسة محاكمة البشير

القاهرة- (مصراوي):

تأجّلت جلسة محاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، إلى السبت المقبل، في تهم تتعلق بالفساد، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

كان البشير (75 عامًا) قد وصل صباح الاثنين إلى معهد التدريب القضائي في ضاحية أركويت شرقي العاصمة الخرطوم، حيث كان مُقررًا استئناف محاكمته علنًا وعلى الهواء مباشرة.

وهذه هي المرة الثانية التي تتأجل فيها محاكمة البشير من السبت إلى اليوم الاثنين تزامنًا مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية.

وكان مُقررًا أن تنظر المحاكمة في الدعوى الجنائية بحقه وفقاً لتُهم تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والنقد السوداني، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد؛ حيث عُثِر في منزل البشير قبل 4 أشهر على مبلغ 7 ملايين يورو و350 ألف دولار، و5 ملايين جنيه سوداني.

وعُقدت أول جلسة لمُحاكمة البشير في نهاية يوليو الماضي لكن تم تأجيلها بسبب تغيّبه لدواعٍ أمنية.

وعزل الجيش السوداني البشير بعد 3 عقود على رأس السلطة، في 11 أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية دامت أشهر. وبعد أيام، تم ترحيله إلى سجن كوبر المركزي بالخرطوم، حيث يقبع البشير داخل غرفة مزوّدة بسريرين ومُكيف هواء ودورة مياه داخلية.

ولم يُدلِ البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل الماضي بعد 3 عقود على رأس السُلطة.

وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته.

ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.