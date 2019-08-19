نتنياهو في زيارة إلى أوكرانيا قبيل خوضه الانتخابات الشهر المقبل

كييف- (د ب أ):

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي إلى الجمهورية السوفيتية السابقة منذ 20 عاما.

وتأتي زيارة نتنياهو لكييف قبل أقل من شهر من إجراء الانتخابات التي من المقرر أن يخوضها في سبتمبر. وتعتبر قاعدة الناخبين الإسرائيليين الذين لهم علاقات مع الاتحاد السوفيتي السابق، عاملا مهما.

وقال نتنياهو في بيان له قبيل الزيارة: "لدينا مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين من أوكرانيا، يشكلون جسرا حيا بين البلدين، حيث تزداد قوة الصلة بيننا".

وبحسب البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، فمن المتوقع أن يبحث رئيس الوزراء الاسرائيلي مسألة وجود منطقة تجارة حرة، واتفاق بخصوص المعاشات، مع الرئيس الأوكراني الذي شغل منصبه قبل ثلاثة أشهر، حيث تسعى الدولتان إلى تعزيز العلاقات بينهما.

وعقد نتنياهو وزيلينسكي اجتماعا خاصا في القصر الرئاسي في كييف، بحسب ما صرح به الجانبان. وكان نتنياهو رئيسا للوزراء أيضا في عام 1999 عندما قام بزيارته الأخيرة إلى كييف.

ومن المقرر أن يترشح نتنياهو لشغل منصب رئيس الوزراء، في الانتخابات العامة المقررة في 17 من سبتمبر المقبل.