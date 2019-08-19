نتنياهو أول زعيم أجنبي يزور أوكرانيا بعد وصول زيلينسكي إلى الحكم

القاهرة- (مصراوي):

يجري رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مفاوضات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء فلاديمير جرويسمان، في أول جولة خارجية يؤديها منذ انتخابات الكنيست التي نُظّمت في أبريل الماضي.

وهبطت طائرة تقل نتنياهو وقرينته سارة مساء أمس الأحد في العاصمة الأوكرانية، كييف، حيث استقبله عمدة المدينة الملاكم المشهور سابقا فيتالي كليتشكو.

وأصبح نتنياهو بذلك أول زعيم أجنبي يزور أوكرانيا، منذ تولي زيلينسكي مقاليد الحكم، كما باتت هذه الزيارة التي ستستغرق يومين الأولى لرئيس حكومة إسرائيلي إلى أوكرانيا منذ 1999.

צפו: נתניהו נחת בשדה התעופה באוקראינה והתקבל בחגיגיות. גברים ונשים בלבוש מסורתי נתנו לרה"מ לבצוע חלה כנהוג במקום@ZeevKam pic.twitter.com/wYEdRjDz3K — כאן חדשות (@kann_news) August 18, 2019

ورجّحت تقارير روسية وأوكرانية غير مؤكدة أن يحاول نتنياهو التوسط بين موسكو وكييف، للتخفيف من حدة التوتر بينهما حول قضية عودة القرم إلى روسيا، ودعم موسكو القوى الشعبية في جمهوريتي دونباس اللتين أعلنتا الانفصال من جانب واحد عن أوكرانيا.

ويعتبر محللون أن نتنياهو يحاول بهذه الزيارة، كسب مزيد من دعم الناخبين من أصول أوكرانية في الانتخابات الجديدة التي ستُجرى في إسرائيل في سبتمبر، بسبب فشل رئيس الوزراء في تشكيل ائتلاف حكومي بعد تحقيق حزبه "الليكود" فوزا هشا في انتخابات أبريل، وفق قناة روسيا اليوم.