ترامب: سنجري محادثات مع الدنمارك بخصوص إقليم جرينلاند

واشنطن- (أ ش أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة، تحمي الدنمارك كما تحمي مناطق شاسعة أخرى من العالم، في سياق تعليقه على مسألة شراء إقليم جرينلاند من الدنمارك، مضيفًا أن هذا الإقليم له أهميته الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، مضيفًا أنه سيجري بعض المحادثات مع الدنمارك بشأنه.

وأضاف ترامب في تصريحات اليوم الاثنين، أن شراء هذا الإقليم يمثل "صفقة عقارية ضخمة لكنه لا يمثل، مع ذلك، الأولوية الأولى بالنسبة لي" موضحًا أن: "الدنماركيين يتكبدون نحو 700 مليون دولار سنويًا بسبب استمرار هذا الإقليم معهم، إلا أنه من الناحية الاستراتيجية فقد يكون الشراء صفقة جيدة لنا".

وقال: "هناك تحالف رائع بيننا وبين الدنمارك، ونحن نحمي الدنمارك كما نحمي مناطق شاسعة أخرى من العالم، ولذلك فإن هذه الجزيرة لها أهميتها من الناحية الاستراتيجية، وسنتحدث مع المسئولين في كوبنهاجن بشأنه".

يذكر أن مسئولي إقليم جرنلاند أعلنوا يوم الجمعة الماضي أن هذا الإقليم ـ المتمتع بالحكم الذاتي ـ ليس معروضًا للبيع.

وقالت وزارة الخارجية بالإقليم إن "جرينلاند غنية بموارد ذات القيمة المرتفعة مثل المعادن والمياه النقية والأسماك والطاقة المتجددة والسياحة ونحن نرحب بإنشاء المشروعات فيه وهو ليس للبيع"، ردًا على التقارير التي أفادت بأن الرئيس الأمريكي أبدى رغبته الجادة في الأسبوع الماضي في شراء إقليم جرينلاند.