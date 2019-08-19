ترامب: العنف في هونج كونج يؤثر على التوصل لاتفاق تجاري مع الصين

واشنطن- (د ب أ):

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، من أن القمع العنيف المحتمل للاحتجاجات في هونج كونج قد يضر بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا والصين.

وحث ترامب الرئيس الصيني شي جين بينج على "الاجتماع" مع قادة الاحتجاجات المستمرة منذ 11 أسبوعًا متتاليًا، لكنه أقر بأن ذلك ليس أسلوب نظيره الصيني.

وقال ترامب لدى مغادرته نيوجيرسي متوجهًا إلى واشنطن: "أود أن أرى حلًا لقضية هونج كونج بأسلوب إنساني للغاية. سيكون هذا جيدًا للغاية من أجل التوصل للاتفاق التجاري".

وعلى العكس من ذلك، ذكر أن العنف سيمثل "ضغطًا" على فرص التوصل إلى اتفاق مع الصين.

وأوضح ترامب: "أعتقد أن توقيع اتفاق سيكون أمرًا أصعب بالنسبة لي إذا فعل (الرئيس شي) شيئًا عنيفًا في هونج كونج"، مشيرًا إلى أن إبرام اتفاق بعد حملة قمع لن يحظى بشعبية في الرأي العام الأمريكي، وأن عليه أن ينتبه إلى الشؤون المحلية.

يذكر أن المتظاهرين احتلوا الشوارع ومراكز النقل في هونج كونج منذ أوائل يونيو لدى بداية المظاهرات الحاشدة المنددة بتشريع يقترح تسليم المشتبه بهم جنائيا إلى الصين.