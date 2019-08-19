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ناقلة النفط الإيرانية تغادر المياه الإقليمية لجبل طارق

12:17 ص الإثنين 19 أغسطس 2019
ناقلة النفط الإيرانية تغادر المياه الإقليمية لجبل طارق

ناقلة النفط الإيرانية

القاهرة – مصراوي:

غادرت ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة منذ أيام، المياه الإقليمية لجبل طارق، بعدما أطلقت السلطات هناك سراحها.

وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس"، أظهرت بيانات الشحن النهائية أن ناقلة النفط الإيرانية غادرت جبل طارق.

وأعلنت سلطات منطقة جبل طارق البريطانية الأحد رفضها لطلب الولايات المتحدة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية التي تستعد لمغادرة مياهها الإقليمية، موضحة أن العقوبات الأمريكية التي بموجبها ترغب واشنطن باحتجاز الناقلة غير قابلة للتطبيق في الاتحاد الأوروبي.

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