حول العالم في 24 ساعة: "الحرية والتغيير" حسمت أسماء مرشحيها للمجلس السيادي
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها حسم ائتلاف قِوى الحرية والتغيير في السودان أسماء مرشحيه لعضوية المجلس السيادي، وذلك بعد توقيع الاتفاق التاريخي مع المجلس العسكري الانتقالي.
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