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حول العالم في 24 ساعة: "الحرية والتغيير" حسمت أسماء مرشحيها للمجلس السيادي

01:30 ص الإثنين 19 أغسطس 2019
حول العالم في 24 ساعة: "الحرية والتغيير" حسمت أسماء مرشحيها للمجلس السيادي

الجيش السوري

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها حسم ائتلاف قِوى الحرية والتغيير في السودان أسماء مرشحيه لعضوية المجلس السيادي، وذلك بعد توقيع الاتفاق التاريخي مع المجلس العسكري الانتقالي.

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