حول العالم في 24 ساعة: "الحرية والتغيير" حسمت أسماء مرشحيها للمجلس السيادي

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها حسم ائتلاف قِوى الحرية والتغيير في السودان أسماء مرشحيه لعضوية المجلس السيادي، وذلك بعد توقيع الاتفاق التاريخي مع المجلس العسكري الانتقالي.