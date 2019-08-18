تركيا تعترض مئات المهاجرين خلال توجههم إلى اليونان

اسطنبول / أثينا - (د ب ا)

اعترض خفر السواحل التركي مئات المهاجرين في طريقهم إلى اليونان ، حيث احتجزت قوات الأمن 330 شخصًا خلال سبع مهام ليلية ، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية اليوم الأحد.

كانت القوارب في طريقها من ولاية كاناكالي شمال غرب تركيا إلى جزيرة ليسبوس اليونانية. وكان من بين المهاجرين أشخاص من سورية وأفغانستان والأراضي الفلسطينية.

وفي الفترة بين صباح الجمعة وظهر اليوم الأحد ، توجه 498 مهاجرًا إلى الجزر اليونانية أو البر الرئيسي من تركيا.

وقال ضابط بخفر السواحل اليوناني اليوم الأحد لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) "ليس لدينا الأرقام النهائية. زوارق جديدة يتوالى وصولها ."

ويفترض الضابط أن ارتفاع عدد المهاجرين يرجع إلى الظروف المواتية في بحر إيجه في الوقت الحالي.

ينص اتفاق بشأن اللاجئين ابرمه الاتحاد الأوروبي وتركيافي مارس 2016 على أنه يمكن للاتحاد الأوروبي إعادة جميع المهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى الجزر اليونانية عبر تركيا.

في المقابل ، ترسل تركيا اللاجئين من سورية إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتتلقى مساعدات مالية للاجئين في تركيا.

في أوج أزمة اللاجئين في عام 2015 ، كانت هناك أيام وصل فيها 7000 مهاجر إلى الجزر اليونانية عبر تركيا.