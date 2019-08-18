الجيش السوري يدخل مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب

دمشق - (أ ش أ)

تمكنت قوات الجيش السوري من دخول مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب، وبدأت بالتقدم فيها وسط معارك عنيفة مستمرة مع الفصائل المسلحة.

نقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، قوله اليوم الأحد، إن الجيش السوري دخل المدينة من الجهة الشمالية الغربية وسيطرت على مبان عدة، موضحًا أن اشتباكات عنيفة مستمرة تدور داخل المدينة وفي جبهات أخرى عند أطرافها.