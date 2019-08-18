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    مستشار للبيت الأبيض: التعريفات الجمركية ضد الصين لا تضر الاقتصاد الأمريكي

    10:54 م الأحد 18 أغسطس 2019
    مستشار للبيت الأبيض: التعريفات الجمركية ضد الصين لا تضر الاقتصاد الأمريكي

    المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو

    واشنطن - (أ ش أ)

    أكد المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، اليوم الأحد، أن المستهلكين والمزارعين الأمريكيين ليسوا متضررين من التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية، على الرغم من التحذيرات واسعة النطاق من الاقتصاديين الآخرين.

    وقال نافارو - في تصريحات إعلامية أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "إننا في وضع لا يقع فيه أي ضرر على المستهلك الأمريكي وتتحمل الصين العبء بأكمله".

    وأوضح نافارو أن التعريفات الجمركية - التي فرضها ترامب على البضائع الصينية في ظل ارتفاع حدة الحرب التجارية بين البلدين - تعمل لأن الصين بدأت تخفيض أسعارها.

    وأضاف المستشار التجاري الأمريكي أن ترامب ملتزم بالوقوف أمام الصين وسيواصل عمل ما يجب عمله.

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