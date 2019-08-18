ملك السعودية يجري اتصالاً هاتفيًا بأمير الكويت للاطمئنان على صحته

القاهرة – مصراوي:

أجرى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، الأحد، اتصالا هاتفيًا للاطمئنان على صحة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح بعد الأزمة الصحية التي مر بها الأخير.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الملك سلمان اطمأن خلال المكالمة الهاتفية مع الأمير الصباح (90 عاما) على صحة الأخير "إثر العارض الصحي الذي ألم به".

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في بيان رسمي، الأحد، إن أمير البلاد بدأ يتعافى من "عارض صحي" تعرض له.

وجاء في بيان الوكالة المقتضب أن الأمير "تعافى من العارض الصحي الذي تعرض له سموه، وبعد إجراء الفحصوات الطبية المعتادة التي تكللت بالنجاح".