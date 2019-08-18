سيول اسطنبول.. مصرع شخص وأضرار بالغة

اسطنبول - ( د ب أ )

قال رئيس بلدية مدينة اسطنبول أكرم إمام أوغلو اليوم الأحد إن المدينة شهدت هطول أمطار غزيرة خلال الثمانى والأربعين ساعة الأخيرة وأن الإدارة المحلية باسطنبول سجلت أكثر من 1800 حالة لوقوع أضرار مادية .

وذكر متحدث باسم المدينة ومركز تنسيق جهود التخفيف من أثار الكوارث في المدينة / أكوم / أن شخصا مشردا لقى حتفه بسبب الأمطار الغزيرة .

وأوضح إمام أوغلو ، الذي تفقد عددا من أكثر المناطق تضررا في المدينة اليوم الأحد ،أن 4000 عامل كانوا يعملون في مختلف مناطق المدينة قبل يوم واحد في محاولة لإصلاح الأضرار.

وأضاف "نحن نعمل الآن على التئام الجروح في أسرع وقت ممكن".

وفى لقطة من شريط فيديو حول أحداث اليوم الأحد شوهد عامل من مركز تنسيق جهود التخفيف من آثار الكوارث / أكوم / وهو يشرح لأكرم أوغلو أن ما يصل إلى 124 لترًا من مياه الأمطار لكل متر مربع من الأراضى هطلت خلال العواصف التى اجتاحت المدينة.