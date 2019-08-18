بيان رسمي حول الحالة الصحية لأمير الكويت

القاهرة – مصراوي:

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في بيان رسمي، الأحد، إن أمير البلاد بدأ يتعافى من "عارض صحي" تعرض له.

وصرح وزير شئون الديوان الأميري بالإنابة محمد ضيف الله شرار بأن الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح تعافي من عارض صحي تعرض له، وذلك دون توضيح لطبيعة العارض.

وجاء في بيان الوكالة المقتضب أن الأمير "تعافى من العارض الصحي الذي تعرض له سموه، وبعد إجراء الفحصوات الطبية المعتادة التي تكللت بالنجاح".

ويبلغ الأمير الصباح من العمر 90 سنة.