  • عاجل:مصر تفوز ببطولة العالم للناشئين لكرة اليد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عيد العلم مشروع الصوب الزراعية الأهلي وبيراميدز اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب انفجار معهد الأورام عمرو دياب أزمة مضيق هرمز

    بيان رسمي حول الحالة الصحية لأمير الكويت

    09:44 م الأحد 18 أغسطس 2019
    بيان رسمي حول الحالة الصحية لأمير الكويت

    الشيخ صباح الأحمد الجابر

    القاهرة – مصراوي:

    قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في بيان رسمي، الأحد، إن أمير البلاد بدأ يتعافى من "عارض صحي" تعرض له.

    وصرح وزير شئون الديوان الأميري بالإنابة محمد ضيف الله شرار بأن الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح تعافي من عارض صحي تعرض له، وذلك دون توضيح لطبيعة العارض.

    وجاء في بيان الوكالة المقتضب أن الأمير "تعافى من العارض الصحي الذي تعرض له سموه، وبعد إجراء الفحصوات الطبية المعتادة التي تكللت بالنجاح".

    ويبلغ الأمير الصباح من العمر 90 سنة.

    صباح الأحمد الجابر الصباح محمد ضيف الله شرار الكويت عارض صحي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان