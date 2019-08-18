  • عاجل:مصر تفوز ببطولة العالم للناشئين لكرة اليد

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    السفارة الألمانية بالقاهرة توجه رسالة لفراعنة اليد بعد فوزهم على الماكينات

    09:22 م الأحد 18 أغسطس 2019
    السفارة الألمانية بالقاهرة توجه رسالة لفراعنة اليد بعد فوزهم على الماكينات

    السفارة الألمانية بالقاهرة

    القاهرة – مصراوي:

    هنأت السفارة الألمانية في القاهرة منتخب مصر بعد فوزه ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين المقامة في مقدونيا الشمالية.

    وفاز منتخب مصر على نظيره الألماني في المباراة النهائية بنتيجة 32-28، ليتوج الفراعنة بأول لقب في بطولات العالم لناشئي لكرة اليد.

    كتبت السفارة الألمانية عبر حساباتها بمواقع التواصل "نهنئ المنتخب المصري للناشئين بعد تتويجه ببطولة كأس العالم لكرة اليد ونهنئ المنتخب الألماني بالمركز الثاني".

    السفارة الألمانية بالقاهرة ألمانيا بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين مقدونيا الشمالية

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