المسماري: مطار مصراتة تحول إلى قاعدة عسكرية

القاهرة - مصراوي:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الأحد، إن القوات الليبية نفذت 12 ضربة جوية استهدفت الدعم العسكري التركي لميليشيات طرابلس.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الجيش الوطني الليبي يقصف مواقع تابعة لميليشيات طرابلس في منطقتي وادي الربيع والعزيزية.

كما أكد المسماري أن العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية مستمرة يوميا، مشيرًا إلى أن الجيش الوطني يخوض "حربا شاملة في ليبيا على الإرهاب وداعميه".

وأكمل حديثه بالقول إن الجيش الوطني يعمل بشكل استخباراتي موسع داخل ليبيا لجمع المعلومات بشأن التدخلات الخارجية.

وحول استهداف مطار مصراته، قال إن المطار تحول من مشأة مدنية إلى مطار عسكري تستخدمه المجموعات المسلحة، مضيفًا "قاعدة مصراتة الجوية تمثل مركزا لتدريب الميليشيات".