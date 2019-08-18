ماذا نعرف عن المدنيين الخمسة بمجلس السيادة في السودان؟

كتب- محمد عطايا ومحمد الصباغ:

اختار تحالف قوى الحرية والتغيير السوداني المعارض الأشخاص الخمسة المدنيين الممثلين في مجلس السيادة الذي يؤدي اليمين غدا الإثنين.

وينص الاتفاق الموقع بين المعارضة والمجلس العسكري على أن يختار التحالف 5 أعضاء والمجلس عددا مماثلا وأن يختار الجانبان معا العضو رقم 11.

حدد تحالف قوى الحرية والتغيير خمسة أشخاص وهم عائشة موسى وصديق تاور ومحمد الفكي سليمان وحسن شيخ إدريس وطه عثمان إسحاق.

في حين قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي إن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو والفريق ياسر العطا هم ثلاثة من الأعضاء الذين اختارهم المجلس العسكري بموجب الاتفاق.

ونرصد أبرز ما نعرفه عن المدنيين الخمسة في المجلس السيادي الذي يقود المرحلة الانتقالية في السودان.

عائشة السعيد

عائشة موسى السعيد، هي من مواليد الأبيض، درست بها المراحل الأولية، ثم التحقت بمدرسة أم درمان الثانوية.

وبحسب حوارها في موقع "توثيق أون لاين"، حصلت عائشة السعيد على شهادة التربية والتدريس من معهد تدريب المعلمات بأم درمان، ثم حصلت على الماجستير لتدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية من جامعة مانشستر ببريطانيا، ودبلوم تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية من جامعة ليدز، وشهادة تدريب المعلمين لتدريس اللغات بالولايات المتحدة الأميركية.

عملت عضوة المجلس السيادي السوداني فى كلية اللغة الإنجليزية والترجمة بجامعة الأمير سلطان بالرياض، بعد كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود.

كما عملت كمختصة لغة إنجليزية بإدارة معاهد التأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم ثم مدير عام بالإنابة لإدارة التأهيل التربوي بالخرطوم.

في خمسينات القرن الماضي، قادت موكبًا يطالب بتعليم البنات بالمرحلة الوسطى والثانوية ونجحت في تغيير رأي الأهالي تجاه تعليم البنات.

انخرطت السعيد مؤخرًا في التظاهرات السودانية الأخيرة، وبرزت كعضو فعال في المعارضة السياسية ضد نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

ومؤخرًا، تم تسمية عائشة موسى السعيد عضوة في المجلس السيادي السوداني الذي يتولى حكم الفترة الانتقالية مع المجلس السعكري السوداني.

حسن شيخ إدريس

هو خريج جامعة الخرطوم، من كلية القانون في العام 1972. عمل مساعدًا قانونيًا بوزارة العدل ووكيلًا لنيابة كسلا.

وبحسب معلومات نشرها نشطاء وصحفيين عن السيرة الذاتية لحسن شيخ إدريس، عمل الأخير مستشارًا قانونيًا بالبحرين وسلطنة عمان حتى العام 2006.

انتخب شيخ إدريس نائبًا برلمانيًا عن دائرة كسلا الغربية، ومؤخرًا تم ترشيحه ممثلًا لشرق السودان في المجلس السيادي عن قوى نداء السودان.





صديق تاور

هو أحد أبناء النوبة وقيادي سابق في حزب البعث، ولد بجنوب كردفان وواجه انتقادات بسبب ارتباطه بحزب يدعو للقومية العربية على عكس الهوية النوبية.

تقلد شقيقاه جلال وعفاف تاور مناصب وزارية سابقا في حكومة الإنقاذ.

هو أكاديمي متخصص في شؤون البيئة، وعمل مستشارا علميا بولاية جنوب كردفان، بالإضافة إلى عمله أستاذا للفيزياء بجامعة النيلين وجامعات سودانية أخرى.

صديق تاور كافي معروف في دوائر الفيزياء الأكاديمية وله إسهام علمي في مجاله، لكن لم تقف إسهاماته العلمية في تخصصه العلمي بل امتدت بحوثه في المجالات الحقوقية والبيئية وقضايا الحرب والسلام حيث كان يدافع بمقالاته وأراءه عن السلام في كردفان.

محمد الفكي سليمان

صحفي من مواليد عام 1979، تخرج من كلة العلوم السياسية بجامعة الخرطوم وحصل على درجة الماجستير عام 2008.

عمل في صحيفة العرب القطرية منذ عام 2014، ويمتلك مجموعة قصصية بعنوان "مساء الجنرالات"، وكتاب "تحديات بناء الدولة السودانية.

بجولة صغيرة في حسابه على موقع تويتر، نجد أنه كان يخشى بشكل كبير أن يرتبط هذا الجيل من الشباب في السودان بكارثة الانقسام والتفكك.

وكتب في نوفمبر 2014 "نحن الجيل الذي شهد تفكك الدولة السودانية إلى عدة دول".

لكن ذلك لم يحدث حيث استطاع السودانيون الإطاحة بالديكتاتور عمر البشير بعد 30 عاما من بقاءه في السلطة، وصار هو من بين أعضاء المجلس السيادي الذي سيدير البلاد في المرحلة الانتقالية.

يعتبر سليمان أن أهم منصب في المرحلة الانتقالية الحالية هو النائب العام.

طه عثمان إسحاق

المحامي طه عثمان إسحاق هو أحد المتحدثين باسم قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، وكان من ضمن المشاركين في حراك المحامين في البلاد للإطاحة بالبشير.

وخلال حملة اعتقالات في فبراير الماضي مع بداية الحراك الشعبي، استهدفت السلطات المحامين وألقت القبض على إسحاق وهو مستشار بنك الصادرات.

كان من المحتمل ألا يستمر اسمه بين الخمس المدنيين في المجلس السيادي لصالح الجبهة الثورية السودانية، لكن الأخيرة قررت عدم المشاركة في الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ليبقى اسم طه عثمان إسحاق بين أعضاء المجلس السيادي.