رئيس وزراء "الانتقالية" السودانية يصل غدًا للخرطوم تمهيدًا لأداء القسم

القاهرة – مصراوي:

يصل رئيس وزراء الحكومة الانتقالية السودانية، عبدالله حمدوك غدًا للخرطوم تمهيدا لأداء القسم لتولي منصبه، وذلك بحسب ما ذكره موقع "العربية نت".

وأعلنت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، أنه سيتم ترشيح عبد الله حمدوك رئيسا لمجلس الوزراء الجديد الخاص بالحكومة الانتقالية.

شغل حمدوك سابقًا منصب الأمين العام للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وعمل خبيرا اقتصاديا وخبيرا في مجال إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد، وإدارة الأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية.