رئيس الحكومة اليمنية: معركتنا ضد المشروع الإيراني وجودية ومصيرية

صنعاء - (أ ش أ)

قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، إن المعركة في صنعاء وجودية ومصيرية ضد المشروع الإيراني في البلاد.

وجدد عبد الملك - خلال لقائه السفير البريطاني لدى اليمن "مايكل آرون"، وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم /الأحد/ - موقف الحكومة والتحالف العربي الثابت ضد المشروع الإيراني في اليمن، وعدم السماح لأية ميليشيات متمردة بافتعال أحداث أيًا كانت لتحقيق هذا الهدف.

وأشاد - خلال اللقاء - بالجهود الحثيثة التي يبذلها التحالف بقيادة السعودية؛ لتجاوز ما جرى في العاصمة المؤقتة "عدن"، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها بما يمكن الحكومة من مواصلة أداء دورها لتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة على المواطنين، والمضي نحو استكمال استعادة الدولة وإنهاء التمرد الحوثي الطائفي المدعوم إيرانيًا.

من جهته.. جدد السفير البريطاني دعم بلاده المستمر للحكومة اليمنية الشرعية وموقفها الثابت برفض أية تحركات لتقويض جهودها في فرض الأمن والاستقرار، واستكمال جهود استعادة الدولة، مشيرًا إلى الموقف الموحد للمجتمع الدولي في دعم الشرعية اليمنية ومساندة جهود التحالف لإنهاء معاناة الشعب اليمني.