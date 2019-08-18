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    مصر تدين التفجير الإرهابي لحفل زفاف أفغانستان

    05:05 م الأحد 18 أغسطس 2019
    مصر تدين التفجير الإرهابي لحفل زفاف أفغانستان

    وزارة الخارجية المصرية

    كتبت – إيمان محمود:

    أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، التفجير الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من بينهم عدد من النساء والأطفال.

    وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مُتمنيًا سرعة الشفاء للمصابين، مؤكداً على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب أفغانستان في التصدي لكافة أشكال العنف والتطرُف والإرهاب.

    أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل 63 شخصًا قتلوا، وجرح 182 آخرين، في التفجير، الذي استهدف مساء السبت حفل زفاف في كابل.

    وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، إن "بين الضحايا نساء وأطفالا"، ونفت حركة طالبان أي تورط لها في التفجير.

    ويأتي الانفجار الذي وقع مساء السبت غربي كابل، بينما بلغت الولايات المتحدة وحركة طالبان المراحل الأخيرة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق من أجل خفض القوات الأميركية في أفغانستان.

    وتتميّز حفلات الزفاف الأفغانية بضخامتها، إذ غالباً ما يناهز عدد المدعوين فيها المئات وأحياناً كثيرة الآلاف، وهي تقام في قاعات ضخمة يُفصل فيها عادة الرجال عن النساء والأطفال.

    وزارة الخارجية أفغانستان تفجير إرهابي
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