الجامعة العربية تطلق برنامجا تدريبيا لتعليم النازحين واللاجئين

كتبت – إيمان محمود:

تطلق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي) بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمصر ومركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار (أسفك)، والمنظمة الكشفية العربية، أعمال الدورة التدريبية "تنمية كفايات مدربي تعليم وتعلم الكبار للنازحين واللاجئين في الأماكن المستقرة بالدول العربية".

ومن المقرر أن تنعقد التدريبية خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الجاري، بمركز اليونسكو الإقليمي (أسفك) بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

وأفاد بيان أصدرته الجامعة اليوم بأنه سيشارك في هذه الدورة وفود من القادة الكشفيين المتطوعين من أماكن اللجوء والنزوح في الوطن العربي للحصول على البرنامج التدريبي الذي سيمكنهم من تدريب زملائهم الكشفيين في الأماكن المستهدفة، ليكونوا مؤهلين للقيام بمهمة محو أمية اللاجئين والنازحين والمساهمة في القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد التقدم والنمو في الوطن العربي.

وأضاف البيان أن هذه الدورة تأتي انطلاقاً من الدور الرائد لجامعة الدول العربية في دعم قضايا التعليم خلال فترات الأزمات وبالأخص اللاجئين والنازحين من وإلى الدول العربية، وبناء على القرار الذي أصدره مجلس جامعة الدول العربية في دورته السادسة والعشرين (شرم الشيخ:29/3/2015) على مستوى القمة والذي تضمن اعتماد العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار (2015-2024) عقداً للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي بجميع أشكالها (الأبجدية، الرقمية، والثقافية).

وقالت الجامعة العربية إن الدورة تأتي كذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الأمية والتي تناولت مشكلة النازحين وما يقع عليهم من أضرار نتيجة عدم استطاعتهم الوصول إلى المدارس في ظل الحروب والنزاعات المسلحة، وصعوبة الوصول إليهم لتقديم الخدمات التعليمية.

وأشار البيان إلى أنه بناء على هذه الإشكالية التي تعد أحد المنابع الرئيسية التي تزيد من أعداد الأميين في الوطن العربي، اقترحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي) مشروعا للتعاون مع (المنظمة الكشفية العربية بحكم تواجدها الدائم في أماكن النزوح في الدول العربية ومركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار(أسفك) بسرس الليان والهيئة العامة لتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية)، بحيث يتم استدعاء بعض القادة الكشفيين من أماكن النزوح وتدريبهم على محو الأمية ومنحهم شهادات اجتياز دورات متخصصة في محو الأمية بالتعاون مع (أسفك) والهيئة العامة لتعليم الكبار، ليكونوا مؤهلين لتعليم وتدريب زملائهم من القادة الكشفيين في أماكن النزوح ليقوموا بدورهم بتولي مسئولية محو أمية اللاجئين والنازحين العرب في أماكن النزوح ومعسكرات اللجوء في الوطن العربي.

ووقعت الجامعة العربية؛ ممثلة بالسفيرة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية مذكرة تفاهم بتاريخ 19/5/2019، مع الهيئة العامة لتعليم الكباربمصر ومركز (أسفك)، والمنظمة الكشفية العربية، تهدف إلى توفير إطار تستطيع من خلاله أطراف مذكرة التفاهم القيام بأنشطة مشتركة من أجل محو أمية اللاجئين والنازحين العرب وتمكينهم من الحصول على الحد الأدنى الضروري من التعليم ليكونوا أفراد متحررين من الأمية قادرين على العيش والمشاركة البناءة في مجتمعات المعرفة، مع مراعاة وضعهم القانوني، ودعم وضعهم النفسي والاجتماعي، نظراً للدور الحاسم الذي يلعبه التعليم في مرحلة إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع في بلادهم و تخفيف معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية.