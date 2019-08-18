السودان: انطلاق اجتماع لتسمية العضو الـ11 في المجلس السيادي

القاهرة- (مصراوي):

انطلق قبل قليل اجتماع في القصر الجمهوري بالعاصمة السوانية الخرطوم، بين ائتلاف قوى الحرية والتغيير (المعارض) والمجلس العسكري الانتقالي، لمناقشة تسمية العضو الـ 11 في المجلس السيادي.

وينتظر اليوم الأحد إعلان المرشحين للمجلس السيادي، من جانب الحرية والتغيير والمجلس العسكري، ليتم بعد ذلك حلّ المجلس وأداء القسم.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، الأحد، أن المصادر الخمس التي رشّحتها الحرية والتغيير هي الأكاديمية عائشة موسى، والصحفي محمد الفكي، والأكاديمي صديق تاور، والقانوني طه عثمان، والدكتور حسن إدريس، للمجلس السيادي.

وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، أمس السبت، أن رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان سيكون رئيسًا للمجلس السيادي.

ووقّعت الأطراف السودانية في الخرطوم رسمياً على الاتفاق الانتقالي، أمس السبت، بحضور وفود عربية ودولية رفيعة المستوى.

وأنهي هذا الاتفاق فصلًا من التاريخ الحديث للسودان، بعد نحو 30 عامًا من حكم الرئيس المعزول عمر البشير، و7 أشهر من الاحتجاجات الشعبية العارمة، و4 أشهر من المفاوضات بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.

وينتظر الشارع السوداني، اليوم الأحد، إعلان أسماء المرشحين للمجلس السيادي من جانب الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، ليتم بعد ذلك حلّ المجلس وأداء القسم.

ويُتوقع أن يُعقد اجتماع اليوم، الأحد، بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري للاتفاق على الشخصية التوافقية.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت قناة العربية بأن قوى التغيير دفعت بشخصيتين مسيحيتين لتمثيل الجانب المسيحي في المجلس السيادي، وفق مصادرها.

ومن المُقرر أن يؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم أمام رئيس القضاء، غدًا الاثنين، تزامنًا مع عقد أول اجتماع للمجلس.

ويوم الثلاثاء، يعين رئيس مجلس الوزراء السوداني، وفي اليوم التالي يؤدي القسم أمام المجلس وأمام رئيس القضاء.