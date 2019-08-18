القاهرة- (مصراوي):

أفادت مصادر قناة سكاي نيوز الإخبارية، الأحد، بأن ائتلاف قِوى الحرية والتغيير (المُعارض) في السودان حسم أسماء مرشحيه لعضوية المجلس السيادي، وذلك بعد توقيع الاتفاق التاريخي مع المجلس العسكري الانتقالي.

وأوضحت المصادر أن الأسماء الخمسة هي "الأكاديمية والناشطة عائشة موسى، والصحفي محمد الفكي، والأكاديمي صديق تاور، والقانوني طه عثمان، والدكتور حسن شيخ إدريس، وهو قيادي سابق بحزب الأمة السوداني.

وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، أمس السبت، أن رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان سيكون رئيسًا للمجلس السيادي.

ووقّعت الأطراف السودانية في الخرطوم رسمياً على الاتفاق الانتقالي، أمس السبت، بحضور وفود عربية ودولية رفيعة المستوى.

وأنهي هذا الاتفاق فصلًا من التاريخ الحديث للسودان، بعد نحو 30 عامًا من حكم الرئيس المعزول عمر البشير، و7 أشهر من الاحتجاجات الشعبية العارمة، و4 أشهر من المفاوضات بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.

ويُتوقع أن يُعقد اجتماع اليوم، الأحد، بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري للاتفاق على الشخصية التوافقية.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت قناة العربية بأن قوى التغيير دفعت بشخصيتين مسيحيتين لتمثيل الجانب المسيحي في المجلس السيادي، وفق مصادرها.

ومن المُقرر أن يؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم أمام رئيس القضاء، غدًا الاثنين، تزامنًا مع عقد أول اجتماع للمجلس.

ويوم الثلاثاء، يعين رئيس مجلس الوزراء السوداني، وفي اليوم التالي يؤدي القسم أمام المجلس وأمام رئيس القضاء.