إيران للكويت: نحن وأنتم باقون في المنطقة.. والغرباء سيرحلون

القاهرة- (مصراوي):

وصف وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف خلال زيارته إلى الكويت، الأحد، العلاقات بين البلدين بأنه "ودية وأخوية"، داعيًا إلى تطوير وتعميق العلاقات الإيرانية الكويتية.

وقال ظريف، خلال لقاء مع ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إن مصالح المنطقة بأنها فوق وأهم من أي شيء آخر"، حسبما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف ظريف: "نحن وأنتم باقون في هذه المنطقة والغرباء سيرحلون عنها"، معربًا عن استعداد بلاده الدائم "للتعاون والحوار بما يصب في مصلحة المنطقة وأمنها واستقرارها"، وفق تعبيره.

وجاءت زارة ظريف إلى الكويت بعد نحو أسبوع من زيارته إلى الدوحة، حيث التقى مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ووزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبدالرحمن. وقال ظريف خلال لقاء الشيخ تميم إن العلاقات بين إيران وقطر "نموذج للعلاقات السياسية الإيرانية مع دول المنطقة".