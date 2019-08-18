السودان: ترقب لإعلان أسماء مُرشحي المجلس السيادي

القاهرة- (مصراوي):

ينتظر الشارع السوداني، اليوم الأحد، إعلان أسماء المرشحين للمجلس السيادي من جانب قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، ليتم بعد ذلك حل المجلس وأداء القسم.

ويُتوقع أن يُعقد اجتماع اليوم، الأحد، بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري للاتفاق على الشخصية التوافقية.

وأفادت قناة العربية أن قوى التغيير دفعت بشخصيتين مسيحيتين لتمثيل الجانب المسيحي في المجلس السيادي، وفق مصادرها.

وحسم المجلس العسكري مرشحيه للسيادي في حين اتفقت قوى الحرية والتغيير على أسماء ثلاثة من أصل خمسة، هم صديق تاور عن قوى الإجماع الوطني وحسن شيخ إدريس عن نداء السودان، ومحمد الفكي عن التجمع الاتحادي.

ووقعت الأطراف السودانية في الخرطوم رسمياً على الاتفاق الانتقالي، أمس السبت، بحضور وفود عربية ودولية رفيعة المستوى.

ووقع الاتفاق أحمد ربيع، ممثلاً لقوى الحرية والتغيير (المعارضة)، ومحمد حمدان دقلو المعروف بـ(حميدتي) عن المجلس العسكري الانتقالي.