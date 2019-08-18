متظاهرو هونج كونج ينظمون مسيرة اليوم وسط الرياح القوية والأمطار الغزيرة

هونج كونج- (د ب أ):

تجمع الآلاف في الشوارع وقطارات مترو الأنفاق في هونج كونج اليوم الأحد، متحدين هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية في أحدث مظاهرة مناهضة للحكومة في متنزه "فيكتوريا بارك".

ومن بين المتظاهرين طلاب من المدارس الثانوية والجامعات بالإضافة إلى سكان أكبر سنا، قالوا إنهم خرجوا ليعربوا عن غضبهم من الحكومة وعنف الشرطة مؤخرا.

وقال الموظف المصرفي، أندي ليونج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن رد الشرطة والحكومة على المظاهرات خلال الصيف أغضبه كثيرا.

وأضاف ليونج "إنها أغضبتنا حقا. أولا (كان هناك) مشروع قانون تسليم المطلوبين، لكن (أيضا)، ما شهدناه من الشرطة، التصرف" ثم تحدث عن العديد من الأحداث التي اشتبكت فيها الشرطة ليس فقط مع المتظاهرين، لكن أيضا مع المارة.

وأضاف أن المظاهرات ستستمر حتى تنفذ الحكومة خمسة مطالب للحركة، من بينها تأجيل دائم لمشروع قانون تسليم المطلوبين واستقالة الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام.

ومازالت حديقة "فيكتوريا بارك" وهي نقطة البداية في المسيرة تعج بالمتظاهرين، الذين انضموا إلى المسيرة وتحركوا ببطء نحو المنطقة التجارية.