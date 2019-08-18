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الرئيس الأفغاني: لا يمكن لطالبان إعفاء نفسها عن الهجوم الدموي لحفل زفاف بكابول

12:43 م الأحد 18 أغسطس 2019
الرئيس الأفغاني: لا يمكن لطالبان إعفاء نفسها عن الهجوم الدموي لحفل زفاف بكابول

الرئيس الأفغاني أشرف غني

كابول - أ ش أ

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الأحد إن حركة طالبان لا يمكنها إعفاء نفسها من اللوم على الهجوم الدموي الذي استهدف زفافا بالعاصمة كابول وأسفر عن مقتل 68 شخصا وإصابة 182 آخرين.

وأضاف غني ـ على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حسبما أفادت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم - "لا يمكن لطالبان إعفاء أنفسهم من اللوم على توفير منصة للإرهابيين.. اليوم هو يوم حداد".

وكانت حركة طالبان قد نفت في وقت سابق أي صلة لها بالانفجار الذي استهدف صالة أعراس بالعاصمة كابول، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 68 شخصا وإصابة أكثر من 182 آخرين.

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أشرف غني حركة طالبان حفل زفاف كابول

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