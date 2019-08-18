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رئيس البرلمان العربي يُدين الهجوم الإرهابي على حقل الشيبة البترولي بالسعودية

12:01 م الأحد 18 أغسطس 2019
رئيس البرلمان العربي يُدين الهجوم الإرهابي على حقل الشيبة البترولي بالسعودية

الدكتور مشعل بن فهم السلمي

القاهرة - أ ش أ

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف حقل الشيبة البترولي بالمملكة العربية السعودية بطائرة بدون طيار (درون) الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية أمس السبت.

وأكد أن هذا العمل الإرهابي الجبان باستهداف المنشآت الحيوية في السعودية يستهدف إمدادات الطاقة في العالم، الأمر الذي يشكل تهديداً للاقتصاد العالمي.

وقال رئيس البرلمان العربي إن تعمد ميليشيا الحوثي الإمعان في الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، يؤكد أنها جماعة إرهابية تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجدداً طلبه من مجلس الأمن الدولي بتصنيفها كجماعة إرهابية.

وأكد على ضرورة اضطلاع مجلس المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي بحزم لممارسات هذه الجماعة الإرهابية وداعميها ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم، مجددا تضامن البرلمان العربي التام مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

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