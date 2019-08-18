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    بعد الاعتداء على مواطنيها.. السعودية تطالب رعاياها في اسطنبول بأخذ "الحيطة والحذر"

    11:07 ص الأحد 18 أغسطس 2019
    بعد الاعتداء على مواطنيها.. السعودية تطالب رعاياها في اسطنبول بأخذ "الحيطة والحذر"

    السعودية

    القاهرة- (مصراوي):

    طالبت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا المواطنين السعوديين في مدينة إسطنبول بأخذ "الحيطة والحذر"، معلنة عن تعرض مواطنين سعوديين لاعتداء مسلح وإصابة أحدهما بطلق ناري.

    وقالت السفارة السعودية في أنقرة، في بيان نشرته اليوم الأحد، إن "مواطنين تعرضا أثناء تواجدهما في إحدى المقاهي بمنطقة شيشلي في إسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين، نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية".

    وأضاف البيان: "تود السفارة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول أخذ الحيطة والحذر، كما تنصح بعدم ارتياد منطقتي تقسيم وشيشلي بعد غروب الشمس"، ودعا البيان المواطنين السعوديين بالاتصال بالسفارة أو القنصلية عند الحاجة للمساعدة.

    السعودية مدينة إسطنبول اعتداء مسلح اطلاق نار

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