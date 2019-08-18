تقرير: قتيل ومصابان في تفجير بمدينة القامشلي السورية

دمشق- (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء تفجير بمدينة القامشلي في محافظة الحسكة شمالي سوريا اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء "هاوار" الكردية السورية أن الانفجار وقع أمام مدرسة الصناعة بحي الأربوية في القامشلي، ما أدى إلى مقتل عنصر في قوى الأمن الداخلي وإصابة آخر، إضافة إلى إصابة عنصر من رجال المرور.

وأضافت أن سيارة مفخخة كانت مركونة أمام مدرسة الصناعة بحي الأربوية، ولدى اقتراب أعضاء قوى الأمن الداخلي والمرور من السيارة، جرى تفجيرها عن بعد.

يأتي التفجير بعد أيام من تقرير لوكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) كشفت فيه أن "التحالف الدولي"، بقيادة الولايات المتحدة، أدخل إلى مدينة القامشلي قافلة كبيرة محملة بمساعدات لوجستية وعربات عسكرية، قادمة من إقليم كردستان العراق، لدعم قوات سورية الديمقراطية (قسد)، التي يمثل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها.