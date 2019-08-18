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    تفجير انتحاري بمدينة القامشلي السورية

    09:24 ص الأحد 18 أغسطس 2019
    تفجير انتحاري بمدينة القامشلي السورية

    انفجار ارشيفية

    دمشق- (د ب أ):

    أفاد تقرير إخباري بوقوع تفجير انتحاري بمدينة القامشلي في محافظة الحسكة شمالي سورية اليوم الأحد.

    وذكرت وكالة أنباء "هاوار" الكردية السورية أن الانفجار وقع أمام المدرسة الصناعة بحي الأربوية في القامشلي، ما أدى بحسب المعلومات الأولية إلى وقوع إصابات.

    يأتي التفجير بعد أيام من تقرير لوكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) كشفت فيه أن "التحالف الدولي"، بقيادة الولايات المتحدة، أدخل إلى مدينة القامشلي قافلة كبيرة محملة بمساعدات لوجستية وعربات عسكرية، قادمة من إقليم كردستان العراق، لدعم قوات سورية الديمقراطية (قسد)، التي يمثل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها.

    مدينة القامشلي سوريا تفجير انتحاري محافظة الحسكة

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