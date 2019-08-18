حول العالم في 24 ساعة: المجلس العسكري والحرية والتغيير يوقعان اتفاق السودان
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها، توقيع المجلس العسكري السوداني، وممثلو قوى الحرية والتغيير، وثائق الإعلان الدستوري، بحضور أفريقي وعربي ودولي واسع في قاعة الصداقة بالعاصمة خرطوم.
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