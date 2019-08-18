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    حول العالم في 24 ساعة: المجلس العسكري والحرية والتغيير يوقعان اتفاق السودان

    12:30 ص الأحد 18 أغسطس 2019
    حول العالم في 24 ساعة: المجلس العسكري والحرية والتغيير يوقعان اتفاق السودان

    اتفاق السودان

    القاهرة – مصراوي:
    شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها، توقيع المجلس العسكري السوداني، وممثلو قوى الحرية والتغيير، وثائق الإعلان الدستوري، بحضور أفريقي وعربي ودولي واسع في قاعة الصداقة بالعاصمة خرطوم.

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