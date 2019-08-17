مصرع اثنين من الجنود الباكستانيين فى انفجار قنبلة جنوب وزير ستان

اسلام آباد - (أ ش أ):

أكد مسئولون بالمخابرات الباكستانية مصرع اثنين من الجنود اليوم السبت إثر انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق جنوب غرب باكستان.

وذكرت شبكة / ايه بى سي نيوز/ الاخبارية الامريكية أن القنبلة انفجرت أثناء مرور دورية تابعة لقوات الأمن الباكستانية جنوب إقليم وزيرستان ، فيما لم تعلن أية جهة – حتى الأن - مسئوليتها عن هذا التفجير .