مصرع اثنين من الجنود الباكستانيين فى انفجار قنبلة جنوب وزير ستان
10:56 م السبت 17 أغسطس 2019
اسلام آباد - (أ ش أ):
أكد مسئولون بالمخابرات الباكستانية مصرع اثنين من الجنود اليوم السبت إثر انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق جنوب غرب باكستان.
وذكرت شبكة / ايه بى سي نيوز/ الاخبارية الامريكية أن القنبلة انفجرت أثناء مرور دورية تابعة لقوات الأمن الباكستانية جنوب إقليم وزيرستان ، فيما لم تعلن أية جهة – حتى الأن - مسئوليتها عن هذا التفجير .
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