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    مصرع اثنين من الجنود الباكستانيين فى انفجار قنبلة جنوب وزير ستان

    10:56 م السبت 17 أغسطس 2019
    مصرع اثنين من الجنود الباكستانيين فى انفجار قنبلة جنوب وزير ستان

    انفجار قنبلة - ارشيفية

    اسلام آباد - (أ ش أ):

    أكد مسئولون بالمخابرات الباكستانية مصرع اثنين من الجنود اليوم السبت إثر انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق جنوب غرب باكستان.

    وذكرت شبكة / ايه بى سي نيوز/ الاخبارية الامريكية أن القنبلة انفجرت أثناء مرور دورية تابعة لقوات الأمن الباكستانية جنوب إقليم وزيرستان ، فيما لم تعلن أية جهة – حتى الأن - مسئوليتها عن هذا التفجير .

    هذا المحتوى من

    Asha
    انفجار قنبلة اسلام آباد انفجار قوات الأمن الباكستانية
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