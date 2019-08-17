قرقاش: هجمات الحوثي هي الخطر الأكبر على السلام في اليمن

أبوظبي - (أ ش أ):

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن الهجمات الحوثية على حقل الشيبة في السعودية دليل آخر على إزدراء الميليشيا الحوثية للجهود السياسية للأمم المتحدة.

وأكد قرقاش، في تغريدة على تويتر، أن استمرار الاعتداءات الحوثية يعد الخطر الأكبر على اتفاق السلام في ستوكهولم.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، قد صرح أن الاعتداء الإرهابي على إحدى وحدات معمل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي قد خلف أضراراً محدودة ولن يؤثر على إنتاج المملكة وصادراتها من البترول.