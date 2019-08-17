الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية تعترض صاروخين أطلقا من غزة

القاهرة - مصراوي:

أفاد مراسل "سكاي نيوز"، السبت، بانطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية بمحيط قطاع غزة، وذلك عقب رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على صفحته الرسمية في تويتر، إنه جرى رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مضيفا "أن القبة الحديدية تمكنت من اعتراض 2 منها".

وتابع البيان: "هذه هي الليلة الثانية على التوالي التي تُطلق فيها الصواريخ من غزة على الإسرائيليين".