الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية تعترض صاروخين أطلقا من غزة
القاهرة - مصراوي:
أفاد مراسل "سكاي نيوز"، السبت، بانطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية بمحيط قطاع غزة، وذلك عقب رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على صفحته الرسمية في تويتر، إنه جرى رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مضيفا "أن القبة الحديدية تمكنت من اعتراض 2 منها".
وتابع البيان: "هذه هي الليلة الثانية على التوالي التي تُطلق فيها الصواريخ من غزة على الإسرائيليين".
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