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    باكستان: قواتنا مستعدة للرد على أي عدوان هندي بكشمير

    06:46 م السبت 17 أغسطس 2019
    باكستان: قواتنا مستعدة للرد على أي عدوان هندي بكشمير

    المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللواء آصف غفور

    إسلام آباد - (أ ش أ):

    قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني آصف غفور، اليوم السبت، إن القوات المسلحة الباكستانية على استعداد تام للرد على أي عدوان هندي في إقليم كشمير.

    وحذر المسؤول العسكري - وفقا لما نقلته صحيفة "ناشيونال هيرالد" الباكستانية - من أنه إذا غامرت القوات الهندية بأي عدوان، فسيقوم الجيش الباكستاني بالرد المناسب، مضيفا أن هناك بالفعل وجودا للقوات على خط السيطرة تم تعزيزها حسب الحاجة من أجل الضمانات.

    وأشار إلى أن "الهند قد تشن هجوما لتحويل انتباه العالم عن كشمير.. لكننا مستعدون تماما للتعامل مع أي مغامرة"، محذرا من احتمالية اشتعال "حرب غير مقصودة" في كشمير.

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    آصف غفور كشمير إسلام آباد باكستان

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