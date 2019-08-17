"العسكري السوداني": البرهان سيتولى رئاسة المجلس السيادي

القاهرة – مصراوي:

قال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، إن توقيع اتفاق اليوم، هو تتويج لثورة عظيمة تلاحم فيها السودانيون جميعًا.

وأضاف كباشي، في مؤتمر صحفي عقده السبت، عقب التوقيع على الاتفاق السوداني بين المجلس العسكري والحرية والتغيير لتشكيل المجلس السيادي، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن واجب القوات المسلحة السودانية هو حماية الثورة حتى تحقيق المطالب.

وأعلن كباشي، أن رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان سيكون رئيسًا للمجلس السيادي.

وقع شركاء الحكم في الخرطوم، قادة المجلس العسكري الانتقالي وممثلو المعارضة، رسمًيا على اتفاق تقاسم السلطة خلال مرحلة انتقالية بعد احتجاجات بدأت منذ ديسمبر الماضي قادت في النهاية إلى إقدام الجيش على الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي.

توافد عدد من قادة وممثلي الدول على العاصمة الخرطوم للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي، فيما تنظم قوى إعلان الحرية والتغيير "احتفالات شعبية" في أنحاء البلاد كافة للاحتفال باليوم الذي اُطلق عليه "فرح السودان".