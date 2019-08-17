المجلس العسكري السوداني يُكرم لجنة الوساطة الأفريقية

الخرطوم - أ ش أ

كرم المجلس العسكري الانتقالي في السودان لجنة الوساطة الأفريقية التي أنجزت اتفاق نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وذلك خلال الاحتفال الرسمي بتوقيع وثائق ترتيبات تشكيل السلطة الانتقالية اليوم السبت.

وأصدر رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان قرارًا بمنح لجنة الوساطة أوسمة سودانية رفيعة، تقديرًا لجهودهم في تقريب وجهات النظر بين القوى السودانية، وعرفانا لخدماتهم الجليلة من أجل خدمة الشعب السوداني.

ومنح البرهان وسام الجمهورية من الطبقة الأولى إلى رئيس لجنة الوساطة السفير محمد الحسن ولد لبات مبعوث مفوضية الاتحاد الأفريقي، والسفير محمود درير مبعوث إثيوبيا.

كما منح وسام النيلين من الطبقة الأولى إلى سفير إثيوبيا في السودان شفراو جارسو تدتشا، ومدير مكتب الاتحاد الأفريقي عضو لجنة التفاوض محمد علي بلعيش.