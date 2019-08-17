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    البحرية الليبية: إنقاذ 278 مهاجرا قبالة طرابلس

    04:20 م السبت 17 أغسطس 2019
    البحرية الليبية: إنقاذ 278 مهاجرا قبالة طرابلس

    القوات البحرية الليبية

    القاهرة - (د ب أ):

    أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم السبت، أن دوريات حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 278 مهاجرا غير شرعي في أربع عمليات شمال غرب وشمال شرق طرابلس خلال عيد الأضحى المبارك.

    وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية في بيان أن دوريات حرس السواحل بالقوات البحرية أنقذت الثلاثاء الماضي أربعة قوارب مطاطية على متنها 278 مهاجرا غير شرعي.

    وأضاف البيان أن من بين الذين تم انقاذهم 18 امرأة وطفلين،وأن هناك حالة وفاة واحدة بين المهاجرين.

    وتعد ليبيا نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في التوجه إلى اوروبا عبر البحر المتوسط.

    القوات البحرية الليبية حرس السواحل مهاجريين غير شرعيين

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