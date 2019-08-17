رئيس الوزراء الإثيوبي من السودان: الحوار هو الطريقة الوحيدة لتحقيق الانتصار

كتبت – هدى الشيمي:

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن السودان يشهد اليوم انطلاق مرحلة تاريخية جديدة، خلال حضوره توقيعًا على الوثائق النهائية للفترة الانتقالية بعد أربعة أشهر من عزل الرئيس السابق عُمر البشير.

قال أحمد، في الكلمة التي ألقاها اليوم السبت من قاعة الصداقة حيث تُقام مراسم التوقيع، إن الخرطوم يشهد يوماً تاريخياً يمثل بداية مرحلة جديدة لهذه الأمة العظيمة.

وتابع: "نحن اجتمعنا هنا اليوم لنحتفل بالسودانيين الذين قدموا الكثير لنيل حريتهم، ولتحية الشهداء الذين دفعوا دماءهم ثمناً لتحقيق الديمقراطية، وسط ترقب العالم أجمع للاتفاقية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي".

وأكد أحمد أن ما قام به السودانيون خلال الفترة الماضية أثبت أنهم يضعون مصلحة بلادهم على مصالحهم الشخصية، وأثبتوا للعالم أن الحوار هو الطريقة الوحيدة لتحقيق الانتصار.

وأضاف: "شعب وحكومة إثيوبيا يحتفلون معكم اليوم. انتصاركم انتصار لنا آلامكم آلامنا. العلاقة بين إثيوبيا والسودان مرت بالعديد من المراحل وهي علاقة تاريخية يسودها التضامن والقوة".

وشدد على أن أديس أبابا سوف تكون دائماً برعاية مصالح السودان، مُضيفاً: "التزمنا من جانبنا بدعم الانتقال السلمي في السودان هذا الشعب المحب للسلام".

وفي الوقت نفسه، وجد رئيس الحكومة الإثيوبي أنه من الضروري الاعتراف بأن الرحلة التي قام بها السودانيون إلى اليوم لم تكن سهلة، وأرجع ذلك إلى أن الاتفاق كان صعباً بسبب بعض المشاكل، ما تطلب الكثير من الصبر.