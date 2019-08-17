السعودية تعلن تعرّض إحدى منشآتها الحيوية لغارات حوثية

القاهرة - (مصراوي):

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، إن إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي تعرضت لاعتداء عن طريق طائرات مسيرة مفخخة ما أدى إلى حدوث أضرار طفيفة ودون أي إصابات بشرية.

وصرح الفالح بأنه "عند السادسة والثلث من صباح اليوم السبت، تعرضت إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة من دون طيار (درون) مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه - بفضل الله - بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية، ولله الحمد؛ مؤكدًا أن إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من هذا العمل الإرهابي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وشدد الوزير الفالح على أن المملكة تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وتؤكد أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها، وأن هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم، وبالتالي يمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي، مضيفاً أن هذا الهجوم الجبان يبرز مرة أخرى أهمية تصدي المجتمع الدولي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.

من جانبها، أعلنت شركة أرامكو السعودية، سيطرتها على حريق محدود، في أحد مرافق معمل شيبة للغاز.

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة اليوم، فإن فرق الاستجابة في الشركة، "سيطرت على الحريق المحدود، ولم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات".

وأكد البيان، أن إمدادات عملاء الشركة من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث.