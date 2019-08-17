"الوسيط الأفريقي": الاتفاق السوداني يؤكد أن أفريقيا قادرة على حل مشكلاتها

الخرطوم - أ ش أ

أكد رئيس لجنة الوساطة الأفريقية في السودان محمد الحسن ولد لبات، أن الاتفاق السوداني يؤكد أن أفريقيا قادرة على حل مشكلاتها بنفسها.

وقال ولد لبات، في كلمته اليوم السبت عقب توقيع وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية في السودان، وسط حضور مسؤولين دوليين وإقليميين، إن الوساطة الأفريقية جاءت تعبيرا عن مبدأ تمسك أفريقيا بحل مشاكلها بعيدا عن أي تدخل، لافتا إلى أن القارة مُصرة على الحفاظ على استقلالها وسيادة دولها وشعوبها.

وأضاف أن حفل التوقيع اليوم هو نتيجة لإرادة الشعب السوداني والمجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مهنئًا الشعب السوداني وأفريقيا، شاكرا كل أصدقاء السودان.

يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى (إعلان الحرية والتغيير) وقعا، اليوم السبت، وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وسط حضور مسؤولين دوليين وإقليميين، بينهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.