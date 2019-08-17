كيف تناولت الصحف العربية التوقيع النهائي لوثائق المرحلة الانتقالية بالسودان؟

القاهرة- (مصراوي):

يشهد السودان، اليوم السبت، لحظة تاريخية إذ وقع شركاء الحكم "المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير المعارضة، بصفة نهائية على الوثائق الخاصة بالفترة الانتقالية، وسط حضور لفيف من القادة والزعماء العالميين من بينهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

كذلك حرص على حضور المراسم رؤساء تشاد إدريس ديبي ودولة جنوب السودان سيلفاكير ميارديت وكينيا أوهورو كينياتا، وعدد من وزراء خارجية الدول الأخرى وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية توقيع الوثائق الخاصة بالفترة الانتقالية بقاعة الصداقة بالخرطوم.

ووقّع المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير في الرابع من أغسطس الجاري بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية التي تنظم الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات.

وبحسب الخريطة الزمنية لتشكيل الحكومة الانتقالية، سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي غدا الأحد، وتعيين رئيس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس الجاري.

تناولت كل الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت الاحتفال بالتوقيع على الإعلانين السياسي والدستوري، وفيما يلي رصدت وكالة الأنباء السودانية (سونا) مقتطفات لما ورد في الصحف العربية:

البيان الإماراتية

يدشّن السودانيون، اليوم، أولى خطوات المرحلة الانتقالية، إذ ينتظر أن توقّع قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي وثيقتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.

الشرق الأوسط السعودية

يشهد السودان اليوم التوقيع الرسمي على وثيقتي "الاتفاق السياسي" و"الإعلان الدستوري" اللتين ستحكمان البلاد في المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات، تنتهي بإجراء انتخابات "حرة ونزيهة". وبذلك يكون السودان قد دخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي تتميز بالتحوّل إلى الحكم المدني الديمقراطي بعد 30 عاماً من الحكم الشمولي العسكري بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير الذي أُطيح به في 11 أبريل الماضي بفعل احتجاجات شعبية واسعة استمرت شهورًا عديدة.

اليوم السابع

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى الخرطوم، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس الاتحاد الأفريقي، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية، التي تم التوافق عليها بين الأشقاء في السودان.

صحيفة الغد الأردنية

تبدأ مرحلة جديدة في السودان اليوم حين يوقع قادة المجلس العسكري الانتقالي وممثلو المعارضة رسميا على وثيقتين دستورية وسياسية تنظمان مرحلة انتقالية بعد أشهر من الاحتجاجات ومواجهات دامية بين متظاهرين وقوات الأمن. وينتظر الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيتولى إدارة مرحلة.

صحيفة الرأي الكويتية

يحتفل السودان، اليوم السبت ببدء تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي تمّ التوصّل إليه بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية بهدف الانتقال إلى الحكم المدني الذي يأمل السودانيون أن يجلب لبلدهم مزيداً من الحرية والازدهار الاقتصادي.

وعلى الرّغم من أنّ الطريق إلى الديمقراطية لا تزال حافلة بالكثير من العقبات، فإنّ الأجواء الاحتفالية تخيّم على البلاد التي ستستقبل السبت العديد من الشخصيات الأجنبية، إضافة إلى الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء السودان الذين تقاطروا على الخرطوم للمناسبة.

صحيفة الراية القطرية

أكدت "قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أن الوثيقة الدستورية التي سيتم التوقيع النهائي عليها اليوم السبت ستنقل البلاد إلى عهد الأمن والأمان الحقيقي، وإلى دولة القانون، بما ستشيعه من بث روح الاطمئنان لدى الشعب، وحفظ حقوقه وصونها، ومنع أي محاولات للعبث بها أو النيل منها، لافتة إلى أن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ستشهد عملية إعادة هيكلة بشفافية لإرساء العدالة ودولة القانون.