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    رئيس الوزراء الإثيوبي يصل الخرطوم.. ويجتمع بقوى الحرية والتغيير

    11:15 ص السبت 17 أغسطس 2019
    رئيس الوزراء الإثيوبي يصل الخرطوم.. ويجتمع بقوى الحرية والتغيير

    رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

    القاهرة- (مصراوي):

    وصل صباح السبت، رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، للمشاركة باحتفالات التوقيع النهائي على وثائق الانتقال للسلطة المدنية.

    وحسب بيان المجلس العسكري الانتقالي، فقد كان في استقبال آبي أحمد بمطار الخرطوم، الفريق أول ركن جمال عمر رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي، والفريق ركن محمد علي إبراهيم الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

    وأفادت مراسلة سكاي نيوز عربية بأن رئيس الوزراء الإثيوبي اجتمع بوفد قوى الحرية والتغيير قبيل التوقيع على الوثيقة الدستورية.

    ومن المتوقع أن يشارك عدد من قادة الدول في حفل التوقيع على "الإعلان الدستوري"، الذي يحكم المرحلة الانتقالية، خلال حفل أطلق عليه "فرح السودان".

    يشار إلى أن رئيس الوزراء الاثيوبى طرح وساطة للتوفيق بين الأطراف السودانية ساهمت بالاشتراك مع المبادرة الأفريقية فى الوصول للاتفاق الحالي.

    ولعبت أديس أبابا أيضا دورا في احتضان محادثات بين قوى الحرية والتغيير ومملثي الجبهة الثورية بشأن المرحلة الانتقالية في السودان.

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